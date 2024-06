Ajustez Midjourney à vos goûts grâce à la nouvelle fonction Model Personalization

Fini les clichés.

On ne l’arrête plus : une nouvelle fonctionnalité est disponible sur l’IA générative Midjourney. Permettant de créer des images à la vitesse de la lumière, cet assistant se perfectionne de jour en jour et devient de plus en plus précis. Il y a quelques semaines, l’outil a été mis à jour pour nous proposer le sref random qui permet de trouver un style qui vous convient au hasard, puis de le réexploiter.

Désormais, Midjourney vous propose de concevoir le modèle parfait, non pas au hasard, mais bien selon vos propres goûts. Effectivement, comme toutes les autres IA génératives, Midjourney est entraîné à partir d’une masse de visuels issus de différents horizons, et il en établit des moyennes. De plus, ces modèles sont optimisés pour plaire aux plus grand nombre, en prenant quelques raccourcis visuels évidents. Et cela pose problèmen: les propositions d’images sont souvent stéréotypées, selon les normes de la société, et ce n’est peut-être pas le résultat que vous attendez ! Une esthétique IA souvent reconnaissable et un rendu “photos de banques d’images” dont on se passerait bien.

Alors certes, nos prompts permettent en théorie d’obtenir ce que l’on souhaite comme images générées. Mais dans la pratique, nous n’exprimons pas les subtilités de chaque arrière-plan, de chaque vêtement ou grain de peau. Nous avons besoin que l’IA nous propose quelque chose de séduisant, sans effort.

Pour servir au mieux chaque utilisateur, Midjourney met en place une fonctionnalité permettant de personnaliser les “standards” de cette IA générative selon vos propres goûts, et non ceux de la communauté en général.

Comment cela fonctionne ? Sur sa page de notation (déjà utilisée pour affiner ses nouvelles versions), Midjourney vous propose deux images à la fois. Vous devez choisir celle des deux propositions qui est le plus à votre goût. Après une série de choix entre 200 images (que vous pouvez faire en plusieurs fois), Midjourney sera devenu votre nouveau meilleur ami puisqu’il connaîtra bien mieux vos préférences personnelles.

À l’aide de la commande “–p”, vous pourrez activer le nouveau modèle qui sera reproduit sur les prochains résultats que vous proposera l’IA, à une force plus ou moins grande grâce à la commande “–s” suivi du score de 0 à 100. “–s 100” pour avoir votre modèle appliqué à 100%. “–s 50 ” pour l’avoir à 50 % seulement.

À présent, vous avez toutes les clés en main pour obtenir les résultats parfaits pour vous sur Midjourney. Et si vos connaissances ont des goûts similaires aux vôtres, vous pouvez désormais leur faire part du modèle généré pour vous grâce à un code associé.