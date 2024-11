Perplexity s’attaque à Google Shopping

L’IA au service de l’e-commerce.

Perplexity, un concurrent de ChatGPT qui a tout de suite misé sur les recherches web, fait son entrée dans l’e-commerce avec une nouvelle fonctionnalité destinée à ses utilisateurs payants aux États-Unis.

Après avoir lancé la publicité dans ses résultats la semaine dernière, Perplexity veut maintenant sa part des requêtes e-commerce en intégrant des cartes produits interactives et un processus d’achat simplifié, Perplexity se positionne en concurrent direct des géants comme Google et Amazon.

Le moteur propose désormais des résultats enrichis grâce à des cartes produits affichant prix, informations vendeurs et points forts/faibles. Les utilisateurs peuvent effectuer des recherches par texte ou image, et finaliser leurs achats en un clic grâce à des données de paiement et de livraison préenregistrées. Les abonnés premium bénéficient même de la livraison gratuite. Sans contenu sponsorisé, Perplexity mise sur des recommandations qualifiées et « impartiales » pour séduire les consommateurs.

Avec une intégration déjà établie avec Shopify, Perplexity offre un espace sans frais d’affiliation pour les vendeurs, tout en restant distinct de ses produits publicitaires récents. Cette stratégie pourrait bouleverser les méthodes traditionnelles de recherche e-commerce, notamment si son programme pour marchands s’étend davantage. Pour les annonceurs et vendeurs, cette plateforme représente une opportunité à explorer avant que le marché ne devienne saturé ou davantage monétisé.

Il ne tient qu’à vous de saisir le bon timing.