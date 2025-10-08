OpenAI dévoile son « Canva » pour créer des agents IA

Le comble : même Canva l'utilise.

Après avoir ouvert la voie aux « Apps » dans ChatGPT, OpenAI accélère sur un autre chantier clé : les agents. Lors de son Dev Day, Sam Altman a annoncé le lancement d’AgentKit, une boîte à outils destinée aux développeurs et aux entreprises pour concevoir, déployer et optimiser des agents d’intelligence artificielle, avec l’ambition d’en faire un standard.

Du prototype à la production

Jusqu’ici, bâtir un agent supposait de jongler avec des briques disparates : orchestration complexe, absence de versioning, intégrations artisanales, prompts optimisés à la main, et des semaines de développement avant d’arriver à un produit présentable. AgentKit entend rationaliser ce parcours avec quatre composants phares :

– Agent Builder : un canvas visuel qui permet d’orchestrer des workflows multi-agents.

Sam Altman a comparé Agent Builder à « un Canva des agents », offrant une interface drag-and-drop qui transforme en quelques heures ce qui pouvait auparavant prendre plusieurs mois de développement.

– Connector Registry : un registre centralisé pour administrer les connexions de données et d’outils (Dropbox, Google Drive, Teams, SharePoint, etc.).

– ChatKit : une interface clé en main pour intégrer des expériences conversationnelles personnalisées dans une app ou un site.

– Evals : un ensemble enrichi d’outils d’évaluation (datasets, trace grading, optimisation automatique de prompts, support de modèles tiers).

Cas d’usage

OpenAI met en avant les premiers résultats : Klarna affirme que son agent de support gère désormais deux tiers des tickets clients, quand Clay revendique une croissance multipliée par dix grâce à un agent de prospection. D’autres acteurs comme Canva (visiblement, pas vexé par l’hommage d’Altman concernant Agent Builder), HubSpot ou Ramp auraient gagné plusieurs semaines de développement en s’appuyant sur ChatKit pour leurs propres assistants.

Une course à l’adoption

Avec ses 800 millions d’utilisateurs hebdomadaires pour ChatGPT, OpenAI consolide ainsi un écosystème qui ne se limite plus aux simples réponses textuelles, mais se rapproche de plateformes concurrentes (Anthropic, Cohere, Mistral) qui cherchent elles aussi à industrialiser les agents autonomes.

Le lancement d’AgentKit souligne une volonté claire : accélérer l’adoption en entreprise en réduisant les cycles d’itération de 70 % selon OpenAI. Mais il illustre aussi un nouvel enjeu stratégique : la bataille pour imposer la prochaine couche d’infrastructure logicielle, où les agents IA pourraient remplacer aussi bien les assistants traditionnels que certains outils SaaS.

Ces annonces en grande pompent ne disent pas en revanche si ces agents seront réellement adoptés à grande échelle par les entreprises, ou s’ils resteront confinés à quelques expérimentations vitrines et autres « PoC ».