Sora débarque en Europe : OpenAI muscle son IA vidéo

Deepfake, créativité, emploi : le débat est ouvert !

OpenAI franchit une nouvelle étape en rendant sa technologie de génération vidéo, Sora, accessible en Europe. Après un premier lancement restreint aux États-Unis, cet outil d’intelligence artificielle promet de révolutionner la création de contenu en permettant de générer des vidéos de haute qualité en simple text to image.

Annoncé en février 2024, Sora repose sur un modèle de deep learning avancé capable de transformer du texte en séquences vidéo ultra-réalistes. Jusqu’ici réservé à quelques créateurs et chercheurs, l’outil s’ouvre progressivement à un plus large public, notamment en Europe.

Pour y accéder, il vous faudra souscrire à un abonnement. Pour les abonnés ChatGPT Plus à 20 $ / mois, vous aurez un accès limité à Sora, vous permettant de générer jusqu’à 50 vidéos par mois. Les abonnés ChatGPT Pro à 200 $ / mois, eux, ont droit à 500 vidéos prioritaires, une qualité supérieure de jusqu’à 1080p, 20s maximum contre 10 avec Plus et surtout, la possibilité de télécharger vos vidéos sans filigrane. Une avancée stratégique pour OpenAI, qui cherche à renforcer son empreinte sur le marché des outils de création assistés par IA.

Sora has arrived in the EU and the UK. pic.twitter.com/vk4QynY1N8 — OpenAI (@OpenAI) February 28, 2025

Autre nouveauté majeure : l’intégration de Sora à ChatGPT. OpenAI compte ainsi simplifier l’expérience utilisateur en permettant aux abonnés de son offre premium de générer des vidéos directement via son chatbot. Cette synergie entre texte et vidéo ouvre de nouvelles perspectives pour les créateurs de contenus, les marques et les médias, en facilitant la production de visuels engageants en quelques secondes.

Si la démocratisation de Sora suscite l’enthousiasme, elle soulève aussi des débats sur l’impact de l’IA sur la production audiovisuelle. Les créateurs s’inquiètent des implications pour l’emploi, tandis que les spécialistes de l’éthique interrogent les risques liés à la désinformation et aux deepfakes. OpenAI assure travailler sur des garde-fous, notamment via un marquage des contenus générés et des restrictions sur certains types d’usages. Ne reste qu’à voir si ceux-ci suffiront.

Avec cette expansion européenne et son intégration à ChatGPT, Sora s’impose comme un acteur clé de la création vidéo par IA. Reste à voir comment l’industrie adoptera cette technologie et quelles régulations émergeront pour encadrer son utilisation.

Bon… toujours est-il qu’il faudra bien prompter pour éviter des scènes surréalistes.