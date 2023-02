Le Top 50 des marques sur TikTok en France

Tok Tok, voilà que le succès toque à la porte.

TikTok. Nombre d’utilisateurs actifs mensuels : 1,9 milliard de personnes dans le monde, 14,9 millions, rien qu’en France. L’occasion de révéler les comptes des marques les plus suivies sur la plateforme en France. Une initiative résultant de l’offre spécialisée TikTok d’Ogilvy Paris et de WPP, TK.Lab, et sa nouvelle création, Karma.

Derrière son nom saugrenu, Karma est en réalité un outil qui permet aux professionnels de mesurer et de comparer leur performance organique sur TikTok. L’évaluation menée par l’agence TK.Lab a, de fait, permis de mesurer et de comparer les performances de 200 entreprises présentes sur l’application phare, en prenant seulement en compte les indicateurs d’engagement et de visibilité des comptes locaux. L’enregistrement des données établi jusqu’au 8 février 2023, a révélé des chiffres intéressants. Si Netflix reste la marque avec le plus fort taux d’interaction – loin devant McDonald’s pourtant deuxième du classement – l’engagement de ses utilisateurs n’est pas relatif à sa forte activité. Sur ce terrain, l’arche dorée est gagnante. Avec une moyenne de 1 publication par semaine (contre 11 pour Netflix), elle génère en fin de compte 4,3x plus de vues par publication que la plateforme de streaming. Par ailleurs, Brico Dépôt, Burger King et McDonald’s restent les seuls à rentabiliser le plus de vues par contenu sur un rythme d’une vidéo par semaine.

Question fait d’armes, la marque de prêt-à-porter Sézane remporte le prix de la vidéo la plus likée avec 3,9 millions de likes. Burger King a, quant à elle, réalisé la vidéo de marque la plus vue en France avec plus de 31 millions de vues. Enfin, Carrefour détient la palme du plus grand nombre de commentaires avec un total de 39 000 messages. On vous laisse comparer tout cela avec le classement complet à découvrir sur le site d’Ogilvy.