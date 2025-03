TikTok Shop se lance en France : quand le réseau social devient une marketplace

Acheter sans quitter l’application.

Déployé en Espagne et en Irlande fin 2024, TikTok Shop arrivera en France le 31 mars 2025. Les utilisateurs pourront désormais parcourir, découvrir et acheter des produits sans quitter l’application. L’expérience d’achat se fera directement via les vidéos, les lives ou une boutique dédiée, transformant ainsi le réseau social en une véritable marketplace e-commerce. Pour les commerçants, et en particulier les PME et entreprises locales, cette solution intégrée représente une nouvelle opportunité de vente, leur permettant d’atteindre une audience large et engagée sans intermédiaire… autre que TikTok.

Les fonctionnalités d’achat sont directement intégrées dans les vidéos du fil « Pour Toi » et les contenus LIVE. Ainsi, les utilisateurs français découvrent des produits tout au long de leur navigation, proposés par les créateurs qu’ils apprécient et en parfaite adéquation avec leurs centres d’intérêt. TikTok se targue de recréer ainsi la proximité et l’échange du commerce traditionnel, tout en offrant une expérience fluide à portée de l’index. Avec quatre formats différents, les commerçants ont l’opportunité de toucher les consommateurs de manière innovante : vidéos avec achat intégré au LIVE Shopping, vidéos avec achat intégré au fil « Pour Toi », vitrine de marque et un onglet boutique dédié.

Avec cette évolution, TikTok se positionne comme un futur acteur majeur de l’e-commerce mobile. Tremble Amazon ! Tremblez marketplaces locales !