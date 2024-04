Emily in Paris revient pour une nouvelle saison avec Maison Perrier et Ogilvy Paris

Une nouvelle ère pour les boissons pétillantes françaises ?

Certaines marques baignent dans le soft power français, et jouent de son image élégante et intemporelle. Perrier (du groupe Nestlé Waters) en fait partie, et sa dernière campagne réalisée par Ogilvy Paris en est le parfait exemple. Réalisée à l’occasion du lancement de la marque de boissons pétillantes Maison Perrier, une nouvelle gamme à la palette de saveurs rafraîchissante, cette campagne prend un ton à la fois plus bullesque et léger, à l’image des eaux aromatisées pétillantes, des boissons énergisantes ou encore des mocktails commercialisés par cette nouvelle marque.

Fruit de la collaboration entre Ogilvy Paris et le réalisateur Damien Chazelle (connu pour ses œuvres comme « La La Land » et « Babylon« ), ce film nous transporte dans une France idéalisée. Lily Collins, l’actrice de la série à succès “Emily in Paris”, incarne l’exploratrice intrépide qui, au fil de sa dégustation des produits, se métamorphose sous nos yeux dans les pièces colorées de la Maison Perrier. Victor Belmondo, gardien des lieux, est à ses trousses.

Cette campagne mondiale incarne bien l’élégance à la française, et célèbre l’esprit iconique de la marque française… et celui de la série à laquelle elle emprunte son actrice. Dévoilée le 21 avril en France, elle illumine nos écrans de télévision, nos écrans digitaux et nos rues à travers des affichages colorées, de quoi s‘offrir une immersion totale dans l’univers de Maison Perrier.

