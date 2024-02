Entre tradition et modernité, la Chicorée Leroux se réinvente avec Nikita

Un héritage 100 % français, 100 % sain.

Certaines marques sont emblématiques du paysage français depuis des années, comme c’est le cas par exemple pour la Chicorée Leroux. Une position qui peut aussi devenir une faiblesse, au cas où la marque ne réussit pas à rajeunir sa cible. Celle de Leroux est âgée de plus de 70 ans, une catégorie largement senior et qui demande à la marque de constamment toucher des cibles plus jeunes, sous peine de perdre sa clientèle au fil des ans.

Réalisé par Nikita, ce rebranding a pour objectif de raffermir le cœur de cible, âgé et rural, mais aussi de toucher une deuxième catégorie de personne : les urbains âgés de 30 à 50 ans. Pour ce faire, l’agence décide de jouer sur les appuis solides de la marque : le plus important est de traduire l’héritage du goût français, tout en modernisant un héritage graphique déjà fort.

Face aux tumultes de notre époque, la Chicorée Leroux intervient alors comme une tradition ancrée dans le temps, constante, mais non immuable. Une recette qui semble fonctionner, à en juger par sa première place au Top 5 Scan Book de janvier, du haut de ses 1720 points.