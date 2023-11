Nikita recrute son prochain directeur de création avec Midjourney

Du prompt au CDI… en combien de clics ?

Dans une démarche très 2023, année des IA, l’agence de communication Nikita a récemment intégré l’intelligence artificielle dans son processus de recrutement. Cherchant à pourvoir le poste de directeur de création, l’agence a opté pour une méthode peu conventionnelle, en utilisant l’IA générative Midjourney pour créer des portraits idéalisés de la ou du candidat(e) parfait(e), en fonction des critères de ses collaborateurs. Ceux-ci ont été invités à décrire les qualités recherchées chez leur futur directeur de création, en mettant l’accent sur des traits de personnalité tels que l’enthousiasme, l’inspiration, l’innovation et l’engagement.

Nikita a utilisé ces portraits pour lancer une campagne de recrutement à grande échelle. Les visuels, accompagnés d’un QR code dirigeant vers l’offre d’emploi, ont été partagés sur les réseaux sociaux et affichés sur des écrans digitaux (DOOH) à travers Paris. Les emplacements stratégiques incluaient les rues animées et les stations de métro à proximité d’autres agences de publicité, maximisant ainsi la visibilité de la campagne. À la guerre comme à la guerre.

Cette stratégie a porté ses fruits : en seulement une semaine, la campagne a généré 615 000 impressions et plus de 120 000 vues sur LinkedIn. Un succès notable qui témoigne de l’intérêt et de la curiosité suscitée par cette approche originale, qui a certainement dû faire grincer quelques dents, l’IA générative n’étant pas acceptée par tous les créatifs aujourd’hui

Les candidats présélectionnés auront l’opportunité de participer à une journée de recrutement chez Nikita, comprenant des ateliers collaboratifs et des échanges avec les équipes de l’agence. Cette initiative marque une nouvelle ère dans le recrutement créatif, où l’intelligence artificielle ne se contente plus de jouer un rôle d’assistant, mais devient un acteur clé dans la recherche des talents. Serait-ce là le futur du recrutement ?