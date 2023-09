Nike se prend pour Vinted

De quoi ne plus risquer la contrefaçon.

Cela fait maintenant des années que les produits de seconde main connaissent le succès, et des produits de marques populaires – quand ce ne sont tout simplement pas des marques de luxe – se retrouvent souvent en vente pour une fraction de leur prix initial, dans un état généralement imparfait, mais néanmoins très acceptable. Or, si cela rend les marques plus accessibles au plus grand nombre, tout en favorisant la sobriété avec moins de biens à produire, cela n’engendre pas de chiffre d’affaires pour les entreprises en dehors des plateformes comme Vinted, Leboncoin, Vestiaire Collective ou StockX pour citer les plus célèbres.

Pour ces raisons, Nike a décidé de tremper un orteil dans le marché de la seconde main. En mettant en vente les produits renvoyés ou échangés par les consommateurs et ceux présentant des défauts de fabrications mineurs (vous avez dit outlet ?), la marque perd alors moins de valeur, étant donné que ces produits auraient normalement été invendables. Elle soigne aussi son bilan carbone, du moins, théoriquement. Une initiative qui a de quoi rappeler celle de la campagne Get ‘Em Back In The Game d’il y a quelques mois.

En 2021, la marque rendait déjà l’achat de produits de seconde main dans ses magasins possible, mais cela n’était pas le cas sur le net. La création de ce site internet montre que Nike est maintenant prêt à investir plus de temps et d’argent dans cette pratique responsable.

Comme pour sur tous les sites de seconde main, les produits disponibles varient en permanence en fonction de l’approvisionnement. À retrouver sur ce site web, ces produits peuvent aller jusqu’à 50 % de réduction. Une remise qui ne permet de faire d’aussi bonnes affaires que sur Vinted, ce qui est compensé par le fait d’acheter un produit original. Nike combat ainsi la contrefaçon. Économique, plus responsable et plus “brand safe” : c’est ce qui s’appelle aligner les intérêts entre marque et consommateurs.

Nike Refurbished est aujourd’hui réservé au marché nord-américain. Mais gageons que l’initiative soit prochainement disponible pour nos petits pieds d’athlètes tricolores.