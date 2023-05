Nike se met au “re” : reconditionné, remix, recyclé

Des options économiques, écologiques, responsables et ô combien personnalisées.

Dans la lignée de son initiative “Move to Zero” lancée en 2020 (“neutralité” carbone et zéro déchet)), Nike s’associe à l’agence R/GA London dans le cadre de la campagne Get ‘Em Back In The Game. La marque invite à présent ses nombreux fans à rejoindre le mouvement à leur manière, en recyclant ou ré-utilisant leurs anciennes paires de Nikes.

La campagne met en avant des services déjà proposés par Nike mais parfois méconnus, comme le RAD (recyclage et don) ou Trash labs. Bien que Nike n’ait pas toujours brillé en matière d’écologie, ses agissements récents démontrent une volonté d’aller vers une marque plus responsable, et cette campagne fait partie intégrante de cette volonté grandissante.

Cette campagne est à retrouver en Europe, Afrique et au Moyen-Orient via le site de Nike, l’application, le CRM et les magasins de Nike, ainsi que globalement sur Instagram.

Après l’engagement de plusieurs marques dont Veja (marque de baskets responsables) envers l’environnement, via la consommation modérée et l’augmentation de la durée de vie des chaussures, c’est maintenant au tour du géant Nike de tenter de se montrer vertueux. Un engagement qui a du sens, considérant que 72 % des Français déclarent modifier leurs habitudes en faveur d’une consommation responsable, selon une étude de Greenflex – Ademe.