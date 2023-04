Football : Nike conçoit des shorts adaptés aux menstruations pour les Bleues

La coupe est belle.

Nike a dernièrement révélé les nouveaux maillots de l’équipe de France féminine de football d’Hervé Renard pour 2023. Pour cette année de Coupe du monde, l’équipementier a voulu répondre aux préoccupations des joueuses concernant leurs soucis de menstruations. Un sacré geste technique pour l’inclusion et l’acceptation des menstrues dans le sport.

La couleur blanche des uniformes a laissé place à des teintes bleutées. Nike a pensé des shorts pratiques et confortables afin d’aider les joueuses à se sentir à l’aise sur le terrain. En outre, la marque à la virgule a également conçu des protège-slips spéciaux pour ne pas entacher leurs victoires en périodes de règles. Le maillot domicile est principalement bleu ciel avec des touches de blanc et de rouge, tandis que le maillot extérieur est principalement blanc avec des rayures bleu foncé et rouges. Et puisque ces nouveaux équipements sont conçus pour que les joueuses puissent marquer des buts en toute élégance et avec des performances techniques améliorées, la technologie Nike Dri-FIT y est présente. Cette solution innovante pour les vêtements de sport est devenue très populaire auprès des athlètes et des amateurs de sport du monde entier en raison de ses avantages. Sa gestion de l’humidité est due aux matériaux synthétiques qui évacuent la sueur de la peau et permettent une évaporation plus rapide. Preuve que l’on peut mouiller le maillot tout en restant au sec.

À ses détails techniques, s’ajoute un design élégant en hommage à l’histoire du football français. Le mouvement de l’Orphisme, popularisé au début du 20e siècle, a aussi influencé Nike afin de représenter les footballeuses comme de véritables artistes de mouvement. Avé, Kallipáteira ! On leur souhaite le meilleur pour ce Mondial qui débutera le 20 juillet.