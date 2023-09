Quand Lupin rencontre Rolex : Netflix joue la carte du détournement publicitaire

Comment ça, c’est une pub pour Netflix ?

Professionnels de la com, vous le savez, la publicité se conçoit sur-mesure pour chaque produit ou service. Alors, pour une série comme Lupin où la débrouillardise et l’esprit malin sont mis sur un piédestal, il n’est pas étonnant que la même chose soit attendue d’un point de vue marketing. Au cours de ses campagnes précédentes pour la série, Netflix n’a pas déçu ; et cette fois-ci, la plateforme de streaming fait à nouveau appel à l’esprit malin des spectateurs de la série.

Dans cette campagne, à retrouver en affichage et en social media, la plateforme reprend les codes de publicités de joaillerie et d’horlogerie, et aucune marque n’y échappe. Rolex, Tiffany & Co, Hermès, pour n’en citer que quelques-uns, voient leur logo et leurs esthétiques détournés à la perfection. À l’exception d’une chose : les bijoux et montres de luxes, qui devraient se trouver sur les modèles, ont mystérieusement disparu…

Pour découvrir qui a bien pu les voler, il ne vous reste qu’à regarder la partie trois de la série. À moins que vous n’ayez déjà identifié le principal suspect ?

Pour continuer à teaser la troisième partie de la série, qui sort le 5 octobre prochain, Netflix France a également publié une énigme sur son compte X. Saurez-vous la déchiffrer ?