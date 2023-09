Découvrez la bande-annonce de Lupin 3 accessible uniquement en navigation privée 

Le cookieless débarque plus vite que prévu.

Netflix, maître incontesté du marketing divertissant, a orchestré une campagne insaisissable pour le lancement de la 3ᵉ saison de « Lupin » avec l’insondable Omar Sy en tête d’affiche. Mais pour ceux qui désirent avoir un avant-goût de la bande-annonce, vous devrez faire preuve d’ingéniosité, suivant ainsi la tradition du célèbre gentleman cambrioleur. Aller, on vous donne l’astuce.

L’annonce de cette opération a été faite par le géant du streaming le mercredi 6 septembre. Les plus impatients ont la possibilité de se rendre sur un site dédié pour tenter de découvrir le trailer. Toutefois, l’élément subtil réside ici : la bande-annonce n’est pas accessible à tous. Une vidéo mettant en scène Omar Sy guide les fans en ces termes : « Adoptez l’attitude Lupin. Restez discret, incognito. » Vous l’aurez compris, pour y accéder, il vous faudra activer la navigation privée de notre navigateur (avec Chrome : Control + shift + N sur PC, Command + shift + N sur Mac). Après cette mise en appétit, la bande-annonce révèle Assane Diop préparant son coup du siècle. Cette fois-ci, il projette non seulement de dérober La Perle Noire, mais il invite également la police à le traquer. Quel culot ! Évidemment, la situation se complique lorsque la vie de sa mère est en jeu, forçant Assane à faire des choix déchirants. Les fans ne devront pas patienter longtemps puisque cette nouvelle saison sera disponible dès le lundi 5 octobre sur Netflix. D’ici là, les deux premières saisons pourront être revisionnées pour se remémorer les événements précédents. Cette stratégie de Netflix est un hommage malin à l’essence même de « Lupin », combinant mystère, ruse et technologie pour engager le public comme pour les lancements très remarqués des saisons 1 et 2. Reste à voir si cette saison 3 sera à la hauteur des attentes.

