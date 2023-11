Un cadeau, c’est aussi un message.

La saison des cadeaux est là, et avec elle vient celle des tracas. Que vais-je bien offrir) ma belle-sœur ? Qu’est-ce qui fera plaisir à maman cette année ? Comment faire passer le message que je voudrais qu’on ne soit plus que des amis avec cette fille ? Tant de questions, auxquelles nous ne pouvons malheureusement pas répondre pour vous. Néanmoins, Sephora a raison sur un point : les cadeaux sont des messages, et si vous voulez que le bon soit compris, à vous de faire le bon choix.

La musique de la pub Sephora Noël 2023 est A Marshmallow World, de Dean Martin, interprétée par une voix pour l’instant anonyme.

La pub Sephora Noël 2023

La musique de la pub Sephora Noël 2023