Prendre soin de sa maison, c'est prendre soin de soi.

Cette année, Leroy Merlin reprend la parole pour sensibiliser les consommateurs à l’intérêt d’avoir une maison bien isolée et chauffée. Une maison où il fait bon vivre, et qui limite la perte d’énergie et donc réduit du même coup les factures électriques.

Le film nous montre ainsi une maison battue par les vents rendant inhospitalière la vie en son sein. Leroy Merlin entend ainsi réaliser tous les projets d’isolation et de chauffage grâce à ses artisans partenaires pour que la sérénité se réinstalle dans les foyers.

La musique de la pub Leroy Merlin 2021 : La maison des courants d’air est à découvrir après le film qui suit.

La pub Leroy Merlin 2021 : La maison des courants d’air

La musique de la pub Leroy Merlin 2021 : La maison des courants d’air

