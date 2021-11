Être ensemble est le plus beau des cadeaux.

La fabuleuse Julia Roberts incarne et accompagne le parfum La Vie est Belle depuis sa sortie. Pour les fêtes de Noël, l’actrice américaine est de retour dans un film publicitaire de 10 secondes dans lequel elle fait scintiller toujours plus la ville lumière. Sa grâce et son sourire incontournable sont toujours au rendez-vous, à la hauteur du célèbre parfum de la maison Lancôme.

La musique de la pub Lancôme 2021 : “La vie est belle” est à découvrir après la vidéo qui suit.

Pub Lancôme 2021

Musique de la pub Lancôme 2021

