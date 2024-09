Pas question de subir en silence.

Savez ce pour quoi Julia Roberts est connue ? En plus de la comédie romantique Pretty Woman, son sourire éclatant a beaucoup joué pour elle. Et celle-ci ne le quitte pas, surtout quand elle parvient à échapper aux mondanités qui ont l’effet magique de la faire fuir. Fort heureusement, elle a le soutien total de Lancôme, qui a bien conscience que pour réellement trouver que La vie est belle, il faut bien faire ce dont on a envie… et éviter ce qu’on n’aime pas.

La musique de la pub Lancôme parfum La vie est avec Julia Roberts 2024 est Morning, composée et orchestrée par Justin Hurwitz.

La pub Lancôme parfum La vie est avec Julia Roberts 2024

La musique de la pub Lancôme parfum La vie est avec Julia Roberts 2024