Julia Roberts s’amuse pour Lancôme avec Publicis Luxe et Damien Chazelle

De quoi nous rappeler de sourire quand la vie est belle.

Amoureux de parfum et de luxe, voilà une annonce qui devrait vous rendre plus qu’heureux : après la nouvelle campagne pour le parfum iconique J’adore de Dior avec Rihanna, nouvelle égérie de la marque, et le nouveau parfum Barénia d’Hermès, une troisième maison de luxe dévoile sa dernière campagne : vous l’aurez deviné, il s’agit de Lancôme, avec Julia Roberts pour son parfum best seller La vie est belle.

Alors qu’Hermès continue à s’effacer au profit de son parfum, Dior au contraire fait passer le produit en second plan et met plutôt en valeur Rihanna, après plus de 10 ans en collaboration avec Charlize Theron. De son côté, Lancôme adopte une approche qu’on pourrait situer entre les deux maisons précédentes : le parfum s’efface face à Julia Roberts, pour n’être révélé qu’à la fin, mais l’égérie reste la même depuis plus de 10 ans. Oubliez aussi l’air grandiose qui sied à Dior : chez Lancôme, place à l’humour et au bien-être.

Imaginée par Publicis Luxe avec le scénariste et réalisateur Damien Chazelle (Babylon, La La Land, Whiplash), cette campagne tout en musique montre bien que marque de luxe ne rime pas forcément avec convenance et ennui. Ici, pas question de subir en silence : Julia se rebelle et on ne peut que la soutenir face à son sourire radiant.

Niveau teasing, la marque ne s’est pas fait prier !