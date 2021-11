La grippe n'a pas disparu.

Si l’hiver 2020-2021 a montré une quasi-absence de circulation des virus grippaux en France et dans le monde, la grippe n’a pas disparu. Pour faire face à l’imprévisibilité de la grippe et à sa dangerosité sur les plus fragiles, l’Assurance Maladie, en partenariat avec le ministère des Solidarités et de la Santé, Santé publique France et la MSA, lance une nouvelle campagne de communication signée par l’agence Les Présidents.

Le but ? Rappeler que la vaccination anti-grippale est aussi une priorité.

La musique de la pub pour l’Assurance Maladie 2021 est à découvrir après la vidéo qui suit.

Pub Assurance Maladie 2021

Musique de la pub Assurance Maladie 2021

