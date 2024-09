La santé, on n'en a qu'une, alors mieux vaut en prendre soin.

Connaissez-vous un pays avec un accès à la santé plus simple que celui de la France ? En effet, le pays des droits de l’Homme peut se vanter de son système de santé accessible, du moins dans les grandes villes, la question des déserts médicaux n’étant pas prête d’être résolue. En tout cas, le Gouvernement, à travers le Ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités tient à vous rappeler de prendre soin de votre santé, et ce, en n’oubliant pas de faire vos bilans santés.

La musique de la pub Mon Bilan Prévention 2024 semble être une composition originale. Si vous en connaissez l’origine, n’hésitez pas à nous contacter.

La pub Mon Bilan Prévention 2024