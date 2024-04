Ce collectif pirate le Musée du Louvre pour une exposition non autorisée

Dans la 2e salle la plus visitée du musée...

Vous vous rappelez peut-être la campagne Hackmarket, par Back Market et l’agence Marcel, qui avait fait beaucoup de bruit à l’occasion de la journée de la Terre en 2022. Eh bien, les campagnes de hacking sont toujours aussi populaires, malgré les risques encourus. Le centre d’art alternatif et indépendant 59Rivoli et son agence Mortierbrigade ont pourtant fait ce choix pour promouvoir un type d’art alternatif.



Beaucoup de touristes visites la France, et surtout à Paris, pour son lot de musées et de bâtiments culturels. Parmi eux, nul doute que le Louvre est le plus populaire ; et une étude de 2019 montre même que 80 % des visiteurs se rendent dans le plus grand musée au monde dans le seul but de voir la Joconde (et un bon nombre repart déçu). Certes, cette œuvre n’a pas volé son succès : pour autant, elle ne résume pas à elle seule la totalité des œuvres présentes au Louvre, ni même à Paris.

Mortierbrigade joue ainsi avec la légalité pour bousculer l’ordre établi : 59Rivoli s’est introduit dans la deuxième salle la plus visitée du musée : les vestiaires. Ils y ont exposé illégalement l’œuvre “Immortelle” de Simon Lamasa en la coupant en 12 morceaux pour l’accoler aux casiers, avec un panneau, accolé, lui, à un 13ᵉ box, indiquant : “Art is more than the Mona Lisa”. Un hacking qui n’a pas plu aux gardiens du musée, si on en croit la vidéo de la campagne. Cependant, les visiteurs, eux, avaient l’air ravis d’en découvrir un peu plus sur Paris et son offre artistique.

L’avis de Joost Bereds, directeur créatif chez Mortierbrigade sur cette campagne :

“‘Art unlocked’ ​était un projet ambitieux dont la préparation a pris des mois. Il a fallu procéder à des contrôles de sécurité, à des préparations de caméras clandestines et à plusieurs répétitions pour s’assurer que l’œuvre pouvait être installée. C’est le genre de projet que nous adorons et qui prouve qu’avec du talent, du métier et de la persévérance, on peut faire beaucoup. Comme le dit le credo de mortierbrigade : « who dares wins ».”