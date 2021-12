Ce milliardaire parie sur les accidentés de la route pendant les fêtes de fin d’année

Dédicace à Julie, petite bûcheronne involontaire de sapin à la vodka.

Fort du succès de leur premier spot, Bruxelles Mobilité et son agence Mortierbrigade sont de retour dans une campagne 360 qui sensibilise les 18-30 ans à la conduite sous influence, particulièrement présente lors des périodes de fêtes de fin d’année.

Dans cette campagne de prévention, nous retrouvons Baudouin, un parieur qui s’enrichit sur les accidentés de la route, nous expliquant à quel point il aime cette période de fin d’année remplie de sapins qui sentent la vodka, de jeunes qui se mettent la tête à l’envers et de routes glissantes. Entre autres, une période propice aux accidents, qui touche énormément de jeunes chaque année. Un spot préventif de 90 secondes qui ne donne qu’une envie, lui faire perdre de l’argent de façon simple : dormir sur place, prendre un taxi, ou rentrer en transport lorsque l’on a trop bu par exemple.

5 pré-rolls YouTube s’adaptent également au comportement des internautes et anticipent leurs skips. Par exemple, si une personne zappe le premier pré-roll, elle se retrouvera face à Baudouin, offusqué de ne pas être écouté.

Pendant le mois de décembre sur Whatsapp, Baudoin enverra également des conseils sous forme de vidéos, gifs et messages aux jeunes fêtards, rappelant de ne pas reprendre la route sous influence.

Pour l’occasion, Mortierbrigade et Bruxelles Mobilité ont lancé un partenariat avec la startup Fline, en développant un photomaton dans les plus grands bars de la capitale avec un test d’alcoolémie intégré pour récupérer ses photos. Ainsi, les personnes pourront voir s’ils sont positifs ou non, et prendre la route (ou un taxi) en fonction du résultat.

Cette campagne de prévention 100% belge se termine par des prints organisés en partenariat avec la STIB (Société des transports intercommunaux de Bruxelles) dans les stations de métros, les bus et tram pour toucher un maximum de Bruxellois.