Ryan Reynolds utilise ChatGPT pour une campagne publicitaire

Gros mots compris.

Dans la jungle, terrible jungle de la publicité, l’humour ne mourra pas ce soir. Pour son opérateur Mint Mobile, l’hilarant et “deadpoolesque” Ryan Reynolds a testé le désormais célèbre chatbot d’IA textuelle d’OpenAI, ChatGPT, pour un résultat des plus… stupéfiants.

Vous vous demandez encore si l’IA pourrait remplacer, un jour, les DA en agence ? Les peintres dans les galeries ou les illustrateurs de cartes de vœux ? L’acteur Ryan Reynolds, lui, s’est fait “copy write” intentionnellement par ChatGPT, et avec succès. Car oui, le moteur de texte IA apprend, et il progresse très vite. Copropriétaire de Mint, le “Free Guy” a voulu tester les capacités d’assimilation du système en lui demandant d’écrire une publicité tout en reprenant son style et son humour si cinglant. L’annonce devait inclure une blague et une joute verbale de malédiction – l’essence même de l’humour à la “Reynolds” – pour expliquer, en parallèle, les offres de vacances de Mint. Selon lui, l’aboutissant aurait été “légèrement terrifiant mais… convaincant” tant l’IA répondait à l’intégralité de ses exigences tout en lui ressemblant.

La vidéo ci-dessous permet d’apprécier cette petite prouesse technique qui réalimente ce débat d’industrie et relance les dés du grand remplacement technologique. Bouh !