OpenAI lance la version 4.5 de ChatGPT, voici comme y accéder

En attendant GPT-5.

OpenAI a lancé récemment GPT-4.5, son modèle de langage le plus avancé à ce jour, bien qu’il ne soit pas classifié comme modèle de frontière par la société elle-même. Disponible initialement pour les utilisateurs de ChatGPT Pro payant 200$ / mois sous forme de preview de recherche, ce modèle est décrit par OpenAI comme « le plus informé à ce jour », tout en admettant qu’il pourrait être inférieur aux modèles o1 ou o3-mini en termes de raisonnement.

GPT-4.5 promet une amélioration significative en termes de capacités rédactionnelles et de connaissances mondiales. OpenAI souligne que l’interaction avec GPT-4.5 sera plus naturelle, le modèle étant doté d’une capacité accrue à reconnaître les modèles et à établir des connexions. Cela le rend idéal pour des tâches telles que l’écriture, la programmation et la résolution de problèmes pratiques.

Néanmoins, selon les documents divulgués puis modifiés par OpenAI, GPT-4.5 « n’introduit pas suffisamment de nouvelles capacités pour être considéré comme un modèle de frontière » et est « en dessous de la performance de modèles tels que o1, o3-mini dans la plupart des évaluations de préparation« .

GPT-4.5 a été entraîné en utilisant de nouvelles techniques de supervision combinées aux méthodes traditionnelles telles que le réglage fin supervisé

(SFT) et l’apprentissage par renforcement à partir de rétroaction humaine (RLHF). Malgré certaines limites, ce modèle “hallucine” beaucoup moins que son prédécesseur GPT-4o, et même moins que le modèle o1, d’après les affirmations d’OpenAI. (Une hallucination étant une réponse fausse ou trompeuse “imaginée” par l’IA quand celle-ci n’a en réalité pas d’éléments de réponse suffisants).

Today we’re releasing a research preview of GPT-4.5—our largest and best model for chat yet.



Rolling out now to all ChatGPT Pro users, followed by Plus and Team users next week, then Enterprise and Edu users the following week. pic.twitter.com/br5win5OEB — OpenAI (@OpenAI) February 27, 2025

Sam Altman, PDG d’OpenAI, a décrit sur X que GPT-4.5 « n’est pas un modèle de raisonnement et il ne surpassera pas les benchmarks. ». Le déploiement du modèle se poursuivra la semaine prochaine pour les utilisateurs Plus et Team, suivi des utilisateurs Enterprise et Edu.

GPT-4.5 is ready!



good news: it is the first model that feels like talking to a thoughtful person to me. i have had several moments where i've sat back in my chair and been astonished at getting actually good advice from an AI.



bad news: it is a giant, expensive model. we… — Sam Altman (@sama) February 27, 2025

OpenAI planifie le lancement de GPT-5 pour fin mai, qui intégrera le nouveau modèle de raisonnement o3 de la société. Ce développement s’inscrit dans l’objectif à long terme d’OpenAI de fusionner ses modèles de langage pour créer un modèle potentiellement qualifiable d’intelligence artificielle générale, ou AGI. Même si la définition de l’AGI et notre capacité à l’atteindre prochainement fait débat.