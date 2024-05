Le roi du pneumatique Michelin nous emmène dans un voyage tous terrains

Vers l’infini et au-delà.

Michelin est une entreprise bien connue et réputée pour ses fameux pneus depuis la fin du XIXe siècle, un domaine dont elle est aujourd’hui le leader mondial. Cependant, l’entreprise clermontoise a décidé de voir plus loin et de prouver à tous que non, Michelin ce n’est pas seulement des pneus. Dans une campagne intitulée “On the road and beyond”, signifiant “Sur la route et au-delà”, Michelin souhaite aller plus loin et pousser l’innovation dans ses retranchements. Accompagnée de l’agence BETC, la société nous guide sur la route du futur.

Dans cette campagne, Michelin nous propose un film digne d’une ascension exponentielle alliant fluidité et transitions.

Tout débute sur la route des vacances, un terrain bien connu du fabricant de pneus. La présence de Michelin est identifiée comme une forme cartoonesque de roues blanches immaculées avec des bordures noires. C’est un clin d’œil évident au Bibendum, mascotte iconique de la marque.

Puis, à travers travelings et transitions, on assiste à l’évolution de Michelin qui équipe d’autres moyens de transports tels que la moto, le vélo ou encore le bateau grâce à ses voiles.

La vidéo se veut continue, sans une seule pause, parfaite illustration de l’évolution de l’aventure fulgurante qu’entreprend Michelin. L’épopée se termine à des milliers de kilomètres de la Terre : sur Mars. On peut y voir qu’aucune machine sur roues n’échappe à l’entreprise, puisque même le robot envoyé par les humains, est équipé de pneus… Michelin. Alors, même si la société est la reine dans le secteur des pneumatiques automobiles, on peut définitivement conclure que Michelin est une entreprise tous terrains.

Fiche technique

Film

Annonceur Michelin Responsables Annonceur Jean-François Laforge Laure Perramond Emmanuelle Gaillochet Agence BETC Responsables Agence Guillaume Espinet Marion Gondeau Alice Takagi Guewel Essioux Julie Litos Président et Chief Creative Officer Remi Babinet Directeur de la Création Jerome Galinha Directeur Artistique Rayhaan Khodabux Assistant DA Corinne Chamoun Concepteur Rédacteur Antoine Gauquelin Directeur de Création Musique GUM Planning Stratégique Mattia Bellomo Creative Resource Manager Celia Chiarotto Dafi Agency Producer David Green Maison de Production Wanda Production Son GUM Réalisateur Henry Scholfield Producteur Olivier Dubocage Directeur de Production Tom Bertrand Directeur de la Photographie Rob Hardy Post Production Effets Spéciaux The Mill Post Producteur Yannis Belmokhtar Superviseur 3D Effets Spéciaux Stéphane Allender Service Production Farm Film & 24/7 Head of Media Havas International Première Diffusion 13 Mai 2024 Plan Média Multiple Formats Disponibles Multiple



Print