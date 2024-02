Chasse aux burgers !

Qui finira par déguster le burger ? Dans une course poursuite effrénée, McDonald’s réalise avec l’agence TBWA Paris une campagne aussi trépidante que savoureuse. En s’inspirant de scènes de films cultes, un policier se fait courser par des voleurs, un patient par une docteure, une femme par une personne déguisée en dragon, et bien d’autres ! Vous n’êtes pas au bout de vos surprises avec McDonald’s qui montre l’irrésistibilité de ses burgers – tout le monde se bat pour les avoir – alors que ceux-ci ont été améliorés.

Dans un communiqué, McDonald’s annonce l’évolution des process de préparation de ses burgers iconiques : Big Mac, Double Cheese, et Royal Deluxe notamment…. Le but ? Les rendre encore plus chauds, plus juteux, plus savoureux, grâce à des améliorations notables : fromage plus fondu, steaks désormais cuits avec des oignons, pains plus chauds, plus de sauce dans le Big Mac, etc. Ceci est une révolution !

La musique de la pub McDonald’s 2024 : nouvelles recettes de burgers est Requiem de Mozart.

