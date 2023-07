Le milk-shake à la Grimace de McDonald’s provoque des scènes d’horreur

Buzz (l’)éclair, pour vous servir.

Depuis juin dernier, McDonald’s propose une édition spéciale anniversaire du milk-shake « Grimace » aux États-Unis. Depuis lors, de nombreux utilisateurs de TikTok se filment en train de boire ce milk-shake et se mettent en scène dans des vidéos à la manière de films d’horreur, en simulant des meurtres ou des possessions. La campagne du #grimaceshake de McDonald’s a connu un succès phénoménal, générant des milliards de contacts, des millions d’engagements et des millions de mentions. Les vidéos associées à cette tendance ont rapidement accumulé des millions de vues, dépassant maintenant les 574 millions sur les réseaux sociaux. Pendant huit jours consécutifs, le hashtag #grimaceshake a dominé les tendances sur Twitter, se classant également parmi les trois hashtags les plus populaires sur TikTok et suscitant l’intérêt sur Snapchat. Cette portée phénoménale de la campagne démontre deux éléments cruciaux. Premièrement, comme l’affirme Guillaume Huin, Social Media Director, Brand Content and Engagement de McDonald’s États-Unis, elle met en évidence l’ampleur virale de cette campagne qui a captivé des millions d’utilisateurs et a suscité un enthousiasme remarquable parmi les équipes internes, les agences et les fans. Deuxièmement, elle illustre parfaitement le redoutable (l’effrayant ?) pouvoir des médias sociaux en tant qu’outil promotionnel de notre époque.

Vous l’avez probablement jamais vu, mais Grimace est un personnage emblématique de l’univers McDonald’s. Reconnaissable à sa couleur violette et à sa silhouette ronde, Grimace est doté d’une expression joyeuse qui le distingue. Il est étroitement associé à la marque McDonald’s et a joué un rôle important dans de nombreux spots et campagnes de l’Arche Dorée. Bien qu’il n’ait pas de rôle spécifique lié à un produit en particulier, Grimace est souvent représenté comme un ami bienveillant des personnages principaux tels que Ronald McDonald et les Hamburglar.

La transformation du milk-shake Grimace en une expérience terrifiante et divertissante démontre comment les tendances sur TikTok peuvent se propager rapidement et engendrer des phénomènes viraux. McDonald’s a su tirer parti de cette tendance en s’adaptant et en réagissant sur les réseaux sociaux, bien qu’il reste incertain si cela faisait partie d’une stratégie marketing délibérée de l’entreprise.

Néanmoins, nous sommes en droit de nous interroger avec une perspective plus large. Il y a environ soixante ans, la politologue Hannah Arendt a judicieusement affirmé : « La société de masse, ne veut pas la culture, mais les loisirs (entertainement). Et les produits offerts par l’industrie des loisirs sont bel et bien consommés par la société comme tous les autres objets de consommation. » Aujourd’hui, ne sommes-nous pas devenus nous-mêmes le produit auto-généré par les industriels ?