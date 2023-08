McDonald’s dévoile CosMc, un nouveau concept de restaurant galactique

Téléphone maison.

Telle une étoile engloutissant une autre par la seule force de sa gravité, notre appétit insatiable est attiré depuis notre enfance par le fumet de l’arche dorée. Le fanatisme envers McDonald’s est planétaire depuis maintenant plusieurs décennies, que nous le voulions ou non. McDonald’s est en effet l’exemple parfait d’une étoile supergéante qui a vu sa dimension croître grâce à une stratégie solide et un modèle commercial à toute épreuve. Dernièrement, le PDG de la firme, Chris Kempczinski, a esquissé un nouveau concept dans l’univers de McDonaldland, baptisé CosMc, en hommage au personnage du même nom apparu dans les publicités télévisées des années 80-90. Le temps passe et l’espace s’étend comme on dit.

Les « astro-gourmets » de l’époque se souviendront sans doute de CosMc, ce robot extraterrestre de couleur jaunâtre. Ressemblant à une limace à sept bras emprisonnée dans une coquille de fer et chaussée de baskets, CosMc incarnait l’esprit pop-culture de l’époque. Il faut dire qu’à cette période, l’engouement pour l’espace et les extraterrestres était à son apogée. Entre la course à l’espace entre les USA et l’URSS, les adaptations cinématographiques et littéraires sur le sujet, sans oublier les observations d’OVNIs, la culture fast-food ne pouvait que succomber à cette tendance. Eh bien, ce petit homme jaune, tel notre bon vieux E.T., serait de retour de son errance interstellaire dans un nouveau modèle de restaurant, apparemment plus petit, qui devrait conserver l’ADN de McDonald’s tout en ayant une personnalité unique.

Après avoir célébré l’anniversaire de leur autre mascotte, Grimace, la chaîne de fast-food semble maintenant s’efforcer de se réinventer en s’inspirant de ses créations d’antan.

Selon les informations fournies par CNBC, CosMc sera soumis à des tests dans certaines zones qui n’ont pas encore été divulguées, prévus pour 2024. Cependant, les informations spécifiques concernant les lieux et les dates exactes de ces tests ne seront rendues publiques qu’en décembre de cette année, à l’occasion de la journée des investisseurs. Un projet ultra-confidentiel donc, sûrement aussi bien gardé que les engins volants mystérieux de la zone 51.