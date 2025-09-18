Ryan Reynolds et Visa vous sauveront en pleine galère au Fyre Festival

Quand l’échec devient une carte à jouer.

Visa, la marque de paiement mondiale, a décidé de rebattre les cartes de son slogan historique « Everywhere You Want to Be » grâce à Maximum Effort, l’agence et société de production cofondée par Ryan Reynolds. Le claim devient « Everywhere You Want to Be… and Some Places You Really Don’t ».

Le film de 30 secondes, narré par Ryan Reynolds, plonge le spectateur dans le décor du tristement célèbre Fyre Festival, ce rendez-vous musical de 2017 devenu synonyme de fiasco. Promu sur Instagram par une pluie d’influenceurs, l’événement promettait villas et chefs étoilés sur une ile paradisiaque… avant de se réduire à des tentes détrempées et des sandwiches d’autoroute. L’humour noir du spot est limpide : même si Visa est accepté partout, il existe des destinations où la carte n’adoucira pas la note.

L’ironie prend d’autant plus de relief que l’affaire Fyre s’est soldée devant la justice : Billy McFarland, son fondateur, a été condamné pour fraude, et les droits liés au nom et au logo du festival ont été saisis. Transformé en symbole culturel, ce naufrage devient ici une matière première publicitaire.

Maximum Effort, fidèle à sa patte, use d’un humour grinçant et opportuniste qui a déjà fait sa réputation. Preuve en est que Visa sait se détendre le col et se frotter à la pop culture, bien loin de l’univers feutré de la « bancassurance », son périmètre le plus proche.