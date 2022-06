Marcel transforme ses 200 talents en NFT dotés de super-pouvoirs

Attrapez-les tous.

Alors que les projets de NFT de marques et d’agences fleurissent sur le web3, Marcel a bien compris l’importance d’entraîner ses talents aux Jeton non fongible. Pour ce faire, l’agence a eu une idée : leur en offrir un chacun, et à leur effigie. C’est ainsi que sont nés les NFTeams Marcel.

Les cartes à collectionner des 200 talents de l’agence seront mises en vente sur la place de marché OpenSea, aux prix qu’aura établi la muse de la carte en question. Ressemblant à s’y méprendre à un deck de cartes Pokemon, ces tokens présentent non seulement le talent de l’agence, mais aussi l’avantage unique qu’il est prêt à offrir au futur détenteur de son NFT.

En effet, si les NFT présentent les (super)pouvoirs des 200 Marceliens et Marceliennes, chaque possesseur s’offrira aussi le droit d’en voir un aperçu, plus ou moins farfelu. Au programme : karaoké avec un DC, création de votre logo par un DA, préparation de vos vacances par une cheffe de projet, boxe française avec un commercial ou encore culture manga avec un social media manager. Vous pouvez même vous offrir un assistant personnel pendant 2 mois et avoir la chance de télétravailler depuis le bureau de Pascal Nessim, co-président de l’agence.