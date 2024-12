Quand Maurice Lévy s’accroche au mur pour parler d’art

L'annonce de la fusion entre YourArt et Artmajeur.

Dans une vidéo décalée, Maurice Lévy, président de YourArt, se présente comme une œuvre d’art animée pour annoncer le rachat d’Artmajeur. Cette plateforme d’art en ligne sera intégrée à YourArt, fondée en 2023, sous une nouvelle entité baptisée ArtMajeur by YourArt. Mis en scène dans une galerie virtuelle, assis à son bureau mais accroché au mur, le président d’honneur de Publicis Groupe incarne littéralement le dialogue entre innovation et art. Son message : « L’art rend le monde plus ouvert, alors ouvrons le monde de l’art. »

La vidéo est également un hommage aux artistes et galeries qui collaborent avec YourArt. Les œuvres de créateurs comme Alain Blondel, Sophie Bloch ou Tami Notsani, ainsi que celles de galeries telles que 193 Gallery ou Galerie Arnaud Lebecq, apparaissent dans cette galerie fictive. Ces clins d’œil renforcent le lien entre la plateforme et la communauté artistique, tout en célébrant leur créativité et leur diversité.

Cette production, imaginée par l’agence Marcel et réalisée par Prodigious, revisite les codes de la communication culturelle. À travers cette mise en scène qui nous rappelle les vœux annuels (bureau du président compris), Maurice Lévy démontre qu’art et numérique peuvent devenir des vecteurs de storytelling, mêlant humour, innovation et célébration de la culture visuelle.

Fiche technique