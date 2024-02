LVMH se lance dans le cinéma avec 22 Montaigne Entertainment 

Brand content et placements produit de luxe, action !

Entre Yves Saint-Laurent en 2014, House of Gucci en 2021 ou encore Coco avant Chanel en 2009, tous ces films à succès se sont inspirés de l’histoire des grandes Maisons de luxe. C’est dorénavant au tour de LVMH de mêler l’industrie de la mode à ceux du divertissement et de la culture avec sa nouvelle entité : « 22 Montaigne Entertainment ».

Sous la direction d’Antoine Arnault, fils ainé de Bernard Arnault, cette initiative marque la collaboration entre ces deux univers pour les 75 maisons dirigées par LVMH. En partenariat avec Superconnector Studios, 22 Montaigne Entertainment – en référence à la prestigieuse adresse parisienne du groupe – s’engage à rechercher des partenariats d’exception avec les principaux acteurs de l’industrie du divertissement (cinéma, séries…) À travers ce projet collaboratif, cette entité explore de nouvelles opportunités pour promouvoir l’héritage, le patrimoine et le savoir-faire des 75 marques du groupe LVMH.

Après s’être associé avec le monde du sport pour les jeux olympiques 2024, c’est maintenant au tour de “l’entertainment”. LVMH affirme son engagement à rester à l’avant-garde de l’innovation et de la créativité et sortant des sentiers battus.

Ce n’est malgré tout pas la première fois que LVMH se lance dans la production de contenus cinématographiques. En 2022, Bulgari a réalisé un documentaire intitulé Inside the Dream offrant un regard sur les coulisses de sa branche Haute Joaillerie. Avec la participation de personnalités telles que Zendaya, Priyanka Chopra Jonas et Chiara Ferragni, ce documentaire transporte les spectateurs au cœur de la Maison italienne.

On retrouve de plus en plus le marketing dans les domaines de la culture et du cinéma, que ce soit pour un simple placement de produit, pour promouvoir une marque en s’inspirant d’une œuvre cinématographique, lors d’événements, mais aussi en produisant des films, reportages ou séries. 22 Montaigne Entertainment vise ainsi à organiser et structurer sa présence dans les films et séries afin de toucher un public toujours plus large et diversifié. Ce qui maintiendra l’équation de toutes ces Maisons : être aussi inaccessible en termes de prix qu’accessible en termes de désir..