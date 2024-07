France TV : quel bilan publicitaire pour la Cérémonie d’ouverture ?

Record Olympique pour France TV.

Qu’on l’ait appréciée ou non, personne ne pourra dire que cette cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques n’a pas marqué les mémoires. Entre grandes premières, paris osés et pluie battante, le spectacle a été haut en couleur. Les audiences ont, elles aussi, été mémorables. En effet, près de 2 milliards de téléspectateurs étaient attendus dans le monde entier.

Du côté de France TV, diffuseur officiel des Jeux Olympiques en France, les audiences atteignent un score remarquable de 23,2 millions de téléspectateurs sur France 2, selon une étude Kantar. Une très bonne nouvelle pour les annonceurs qui ont pu bénéficier de cette très forte audience. Au total, 12 annonceurs ont pris la parole pendant cette cérémonie, dont 8 sont partenaires de Paris 2024. Le coup de pub est notamment très grand pour la Caisse d’Épargne qui présentait un spot publicitaire de 60 secondes.

LVMH a également bénéficié d’un long temps d’écran en étant directement intégré dans la cérémonie au cours d’un “tableau” dans les ateliers de malletier, mais aussi grâce aux coffres qui contiennent les médailles et les tenues portées par Lady Gaga, Aya Nakamura et Céline Dion, toutes trois en Dior.

En tout, les recettes publicitaires s’élèvent à 2,80 millions d’euros pour 14 spots publicitaires, si on prend la cérémonie dans son intégralité, avec l’avant-cérémonie.

Plus globalement, les audiences de France TV se portent très bien en ce mois de juillet 2024. Le groupe parle de chiffres historiques : 84% de la population française a été touchée chaque semaine de juillet. La plateforme en ligne france.tv n’est pas non plus sur le banc de touche puisqu’elle a reçu 35,6 millions de visiteurs pour le mois, un score jamais vu pour le site, ce qui la place première plateforme gratuite. De son côté, France 2 est la 1ère chaîne de France en juillet avec une PdA à 19.5%, ce qui représente une audience historique depuis 2008.

Les athlètes français sont bien partis pour récolter une flopée de médailles lors de ces Jeux, et de son côté, France TV pourra se vanter d’également ramener l’or dans sa propre catégorie !