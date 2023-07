Paris 2024 : LVMH entre dans la course Olympique

Un parrain de luxe.

S’il y a bien une chose que toute la France attend avec appréhension – qu’elle soit synonyme d’excitation ou pas – ce sont les Jeux Olympiques de 2024, qui prendront place à Paris pour la troisième fois de leur histoire… et la première en 97 ans. Pour l’occasion, les officiels de la capitale sont déjà en émois, les travaux se succédant pour rendre la ville accueillante pour les milliers de touristes/supporters attendus. Avec un peu de chance, ces derniers la laisseront aussi accueillante qu’ils l’auront trouvée pour les Parisiens qui s’apprêtent déjà à vivre un enfer le temps des Jeux.

Un évènement d’une telle envergure nécessite évidemment des partenaires du même standing. C’est là que LVMH, groupe français emblématique, entre en jeu. Ses différentes Maisons, au savoir-faire unique, ont reçu une mission singulière : alors que la maison Chaumet s’est vue chargée d’imaginer le design des médailles Olympiques et Paralympiques, les Maisons de Moët Hennessy contribueront aux programmes d’hospitalité des Jeux et de l’expérience des invités, tandis que Sephora sera partenaire du passage de flamme, en plus de proposer des activations pour le public.

D’autres Maisons majeures du Groupe, comme Louis Vuitton, Dior et Berluti, dévoileront leur place dans ce partenariat au fur et à mesure de l’année qui nous sépare du lancement des Olympiades parisiennes. LVMH soutiendra également certains athlètes dans leur chemin vers l’excellence, dont Léon Marchand, triple champion du Monde de natation et détenteur du record du monde du 400m 4 nages est en tête de file.

« Ce partenariat inédit avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 va contribuer à faire rayonner la France dans le monde entier. Il était naturel que LVMH et ses Maisons s’associent à ce grand rendez-vous international, a déclaré Bernard Arnault, président-directeur général de LVMH. Les valeurs de passion, d’excellence et d’inclusion que promeut le sport de haut niveau sont celles que cultivent au quotidien nos équipes, guidées par le désir constant de repousser leurs limites. Le sport représente une source d’inspiration infinie pour nos Maisons qui auront à cœur de faire rimer excellence créative et performance sportive en mettant leur savoir-faire et leur audace au service de cette célébration exceptionnelle. » –

« Depuis le début du projet, nous souhaitons que les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 contribuent au rayonnement de notre pays et à la promotion de tous ses talents. Aujourd’hui, avec le groupe LVMH, c’est une nouvelle étape décisive qui s’ouvre pour Paris 2024, s’est félicité pour sa part Tony Estanguet, président de Paris 2024. Alors qu’il s’était déjà investi à nos côtés lors de la phase de candidature, nous nous réjouissons que le groupe LVMH s’engage aujourd’hui à 100 % dans cette aventure unique. Avec ses savoir-faire exceptionnels, le Groupe apportera son immense créativité au projet et nous fera bénéficier de toute son expérience. Ce partenariat est également un signal fort de l’engagement des plus grandes entreprises françaises dans le projet de Paris 2024, qui permettront à notre pays de briller dans le monde entier. Merci au groupe LVMH, à ses artisanes et artisans, pour leur confiance et leur mobilisation. Ensemble, nous allons créer à Paris 2024 des Jeux véritablement exceptionnels. »

Une collaboration qui promet bien des surprises !