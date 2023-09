Louis Vuitton lance un serveur Discord pour les possesseurs de ses NFT

Ah oui, on ne dit plus NFT mais “digital collectibles”.

Il y a quelques mois, Louis Vuitton dévoilait ses premiers NFT, les VIA Treasure Trunk, en vente pour la modeste somme de 39 000€. Ayant atteint la rupture de stock dans les jours suivant cette annonce, peu sont ceux ayant pu mettre la main sur ce trésor autoproclamé. Et pour fédérer encore plus cette communauté fidèle à la marque, voilà que celle-ci lance son serveur Discord.

Celui-ci sera constitué de deux parties : une première, accessible à vous comme à moi, pour tous les fidèles de la marque, et une seconde pour les rares détenteurs d’un VIA Treasure Trunk. L’achat de ce dernier réserve à ses détenteurs à des produits digitaux exclusifs, accompagnés de leurs jumeaux physiques pour faire bonne mesure. Parmi eux, le sac VIA Speedy 40, conçu et présenté par Pharrell Williams, est le premier d’une série qu’on imagine longue au vu de son succès.

Ces VIP se voient également offrir l’accès à des expériences exclusives, dont ce nouveau canal Discord fait indubitablement partie. Ils se verront offrir l’opportunité de participer au développement de nouvelles idées, tandis que les membres du canal “normal” y découvriront un espace de discussion pour… pauvres gueux. La réalité virtuelle, les jeux vidéo, le web3, les sports et la technologie seront les sujets de prédilection de ce serveur, une nouvelle preuve de l’intérêt grandissant du groupe LVMH pour ces sujets.

Pour en faire l’expérience vous-même, https://discord.com/invite/LouisVuitton.