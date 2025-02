Axe ose l’impensable avec un déodorant pour parties intimes

3 x 10 secondes de "Oh, mais ils ont osé ça ?"

Lynx (Axe en France) dévoile son dernier produit : un spray parfumé spécialement conçu pour les zones intimes. Une innovation qui s’accompagne d’une campagne publicitaire tout aussi disruptive, signée LOLA MullenLowe et réalisée par le duo belge Lionel Goldstein.

Pour marquer les esprits, Lynx mise sur des publicités de 10 secondes, conçues pour frapper vite et fort (comme quoi, tout est possible, même sans 20 ou 30 secondes !) La première met en scène un basketteur qui, en plein dunk, déclenche une attirance inattendue. Les autres films, situés dans un cinéma et une salle de boxe, rappellent avec humour que Lynx Body Spray est fait pour tout le corps… vraiment tout.

Avec ce lancement, Lynx ne se contente pas de proposer un nouveau produit : la marque réaffirme son ADN audacieux et repousse les limites du marketing traditionnel. Et ce n’est que le début : d’autres spots humoristiques et décalés sont attendus pour prolonger cette campagne qui s’annonce déjà mémorable.

Si certaines marques de cosmétiques masculins jouent la sobriété, Lynx préfère l’auto-dérision et l’excès. Avec son nouveau spray pour zones intimes, la marque casse un tabou tout en renforçant son image : confiance et séduction ne sont pas qu’une question d’état d’esprit, c’est une expérience… pour tout le corps.