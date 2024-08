Sent aussi bon qu'un grand parfum.

Un couple explore une boutique de parfums de luxe et découvre une nouvelle collection Axe, comprenant les fragrances Blue Lavender et Aqua Bergamot. Lorsqu’ils vaporisent le spray Black Vanilla, ils ressentent immédiatement une attraction inhabituelle : la femme est irrésistiblement attirée par le motif « Coi Pond » sur le sweat à capuche de son compagnon, et ils se retrouvent soudainement transportés sur un yacht naviguant sur une mer de tissu sous un coucher de soleil éclatant. Là, la rappeuse américaine Coi Leary elle-même les salue d’un signe de tête complice.

La musique de la pub Axe Black Vanilla 2024 est Enjoy Yourself, de Coi Leray et Metro Boomin.

