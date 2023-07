Musique de la pub déodorant AXE 2023 – G.O.A.T. Mall

Ça n’est peut-être pas du parfum, mais c’est mieux.

L’été est là, et avec lui, c’est la transpiration et ses odeurs qui reprennent leur droit dans nos vies. Mais beaucoup d’entre vous ne sont pas prêts à les accueillir, et on ne va pas vous en vouloir… au contraire. Axe à la solution pour sauver vos collègues, enfermés dans un bureau avec vous, ou votre famille, coincée dans les bouchons à l’arrière de votre Renault. On vous en supplie… n’hésitez pas.

La musique de la pub AXE : G.O.A.T. Mall est G.O.A.T. Mall, par Lil Baby.

La pub AXE : G.O.A.T. Mall