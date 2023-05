Liquid Death se lance dans la chirurgie esthétique à base de plastique recyclé

Death to plastic.

Après avoir fait la promotion de poires à lavement avec Travis Barker, la marque Liquid Death change de ton, comme à son habitude, et lance le « Centre de chirurgie plastique recyclée » avec Whitney Cummings, une humoriste, actrice et productrice, mais certainement pas une chirurgienne plastique.

C’est un fait. Les bouteilles jetables sont identifiées comme la forme de déchets plastiques la plus répandue dans tous les cours d’eau d’Europe (océans, mers, fleuves, rivières…) selon un rapport commandé par les ONG Earthwatch Europe et Plastic Oceans UK. Les Européens que nous sommes, consommons et mettons en bouteille 52 milliards de litres d’eau chaque année. De leur côté, les Américains sont – et sans grande surprise – parmi les plus grands consommateurs d’eau embouteillée au monde. La startup californienne, qui elle vend de l’eau plate dans des canettes de bière en aluminium, a donc réalisé sa dernière campagne pour prévenir… Et guérir. Enfin apparemment.

Boire de l’eau, c’est vital pour vous. Choisir de l’eau emballée dans des canettes en aluminium pour une hydratation plus durable – quand vous n’avez pas accès à un robinet d’eau potable et une gourde – c’est crucial pour la vie sur Terre.

Dans un film hilarant mettant en scène la célèbre Whitney Cummings, la campagne de Liquid Death propose une idée qui tue : puisque le recyclage du plastique est vraisemblablement un mythe, pourquoi ne pas embrasser la tendance et combiner la chirurgie plastique en plein essor avec le recyclage pour réduire la pollution plastique ? Après tout, pourquoi jeter du plastique lorsque vous pouvez le remodeler et vous refaire une beauté en même temps ? Bien sûr, tout cela avec une pointe de satire et une lichette de sarcasme. Du génie à l’état bulle.