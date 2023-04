Eau minérale, poire à lavement et Travis Barker : vous n’êtes pas prêts pour cette campagne Liquid Death

Secret de star.

À votre avis, à quoi peut bien être dû le succès des grandes stars américaines ? Apparemment, celui de Travis Barker, époux de Kourtney Kardashian et batteur notamment du groupe Blink-182, est dû au lavement du colon. Oui, vous avez bien lu. Non, ce n’est pas une blague… en tout cas, pas de notre part. C’est bien Travis lui-même qui, dans une vidéo en collaboration avec Liquid Death, a mis en avant son propre kit de lavement, nommé “Enema of the State”, un clin d’œil à l’album homonyme sorti en 1999 et réalisé par Blink-182, groupe de pop punk dans lequel notre star était batteur. Venant avec une poire de lavement et une canette de l’eau minérale Liquid Death sur laquelle Travis a apposé son autographe, le kit vendu 182$ (vous l’avez ?) est déjà “sold-out”. La marque et lui-même précisent que le kit venant dans cette collaboration n’est pas à utiliser à la manière d’un lavement médical, mais à considérer comme œuvre d’art… pour adulte. Un peu comme le Hoop Head, résultat d’une collaboration précédente entre la marque et Jalen Green, à retrouver ici.

Aux États-Unis, certaines célébrités promeuvent les lavements comme manière de détoxifier le corps et faciliter la constipation. C’est le cas par exemple de Gwyneth Paltrow, actrice reconvertie en conseillère santé ou nutrition à travers son site Goop. En 2018, elle conseillait le lavage au café, très vite décrié par la communauté médicale qui l’annonce en réalité dangereux et inutile. En est-il de même pour le lavement que promeut Travis ?

Pas exactement. D’abord, la campagne de Travis a un but définitivement humoristique, et ne doit pas être prise sérieusement, comme le veut l’ADN de la marque (rappelez-vous ses campagnes précédentes, plus souvent déjantées que sérieuses). De plus, malgré une vidéo axée autour du fait d’utiliser ce kit, il est bien précisé à sa fin que Enema of the State ne doit être utilisé ni sur soi, ni sur son ami… sans avoir consulté son ami ou son docteur avant.

La devise de la marque, “Our evil mission is to make people laugh and get more of them to drink more water more often, all while helping kill plastic pollution.”, signifiant “Notre mission maléfique est de faire rire les gens et les faire boire plus d’eau plus souvent, tout en participant à la fin de la pollution plastique.” s’accompagne de sa signature “Murder Your Thirst”, “Assassine ta soif”, que vous pourrez retrouver dans le spot. Décidément, “marketing punk” ne cesse de progresser avec Liquid Death.