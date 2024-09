Bain glacé : plongez dans une canette de Liquid Death

Un choc thermique comme vous n’en avez jamais vu.

Si vous avez pour habitude de vous perdre sur les réseaux sociaux, vous connaissez sûrement la tendance des bains de glace. Beaucoup d’influenceurs ne jurent que par ces derniers, et le fait qu’aucun consensus scientifique n’a été établi concernant leurs bénéfices, cela n’a pas l’air de les empêcher d’en vanter les mérites. Si on leur en trouve bien un, c’est qu’ils ont certainement l’air très rafraichissants.

Comme une bonne canette de Liquid Death. Cette marque, qui s’accorde si souvent avec l’actualité pour sortir des campagnes toujours plus décalées les unes que les autres, n’a pas manqué le coche cette fois-ci. Au contraire, elle continue de nous surprendre.

En effet, quoi de mieux que de pouvoir se baigner dans une canette de Liquid Death… à taille humaine ? Rien de plus rafraichissant, et surtout, de plus ressourçant. En revanche, on ne vous recommande pas forcément de vous abreuver de l’eau de votre bain glacé. Ce serait à vos risques et périls.

Si vous avez envie de vivre une « near-death experience relaxante » (comme l’indique le directeur de création de Liquid Death), rendez-vous sur le site du spécialiste des bains glacés Plunge. Il ne vous en coutera que la modique somme de 5 990 $.