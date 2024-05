Liquid Death vous fait gagner un avion de chasse 

Avec 6 mois de hangar et un an d'eau minérale offerts.

Les concours de marques, nous connaissons tous cela. C’est loin d’être le genre de campagne le plus original de manière générale, mais au moins, cela crée de l’engagement et des statistiques pour le reporting. Sauf que quand vous êtes une marque comme Liquid Death, vous êtes obligés d’aller plus loin – après tout, ça fait partie de votre ADN. En l’occurrence, la marque d’eau en canettes promet… un jet L-39 AERO.

Une idée saugrenue, développée en interne comme souvent, qui va plutôt à l’inverse des valeurs écologiques de la marque. Pourtant, celle-ci insiste qu’il s’agit d’une promesse, et non pas d’un prank comme on pourrait le croire vu l’énormité de la promesse. Surtout que l’idée de gagner des jets ne réussit généralement pas trop aux Américains.

https://www.youtube.com/watch?v=BWjU9re-qdo

Peut-être connaissez-vous la série documentaire « Eh Pepsi ! Il est où mon avion ? » sur Netflix, qui retrace une histoire vraie des années 90. Pepsico proposait alors un système de points pour obtenir des objets, similaire aux programmes de fidélité actuels. Une publicité promettant un jet AV-8B Harrier II (un avion militaire) pour 7 millions de points incita un étudiant, Léonard, à tenter de le gagner. À sa grande surprise, il apprit que la publicité était une blague et qu’aucun jet n’était réellement en jeu. Déçu, Léonard porta plainte contre Pepsi, mais perdit le procès.

Un site à l’aspect très officiel a été créé pour permettre à tous les clients de la marque de consulter les règles et de participer si l’envie les en prend. Malheureusement, habiter aux États-Unis est l’un des prérequis pour participer à ce concours – mais après tout, qui nous dit que ce n’est pas votre cas ?