Liquid Death assassine la soif de Jalen Green, jeune talent de la NBA

Tranchant, ce match de basket.

Après l’avoir joué mamie rockeuse, la marque d’eau en canette hyperactive Liquid Death était en quête d’une nouvelle expérience sur laquelle se prendre la tête. Alors quoi de mieux que le basket-ball et d’une étoile montante comme Jalen Green pour rebondir avec le succès. Un spot publicitaire absurde qui tranche une nouvelle fois dans le vif.

Le missile des Houston Rockets a seulement 21 ans et pourtant, il a déjà des capitaux investis chez Liquid Death. Quel hasard ! La jeune entreprise est également une grande supportrice du rookie de la NBA. Le destin les a donc réunis dans un nouveau style de match sépulcral garanti sans cervelle : le Hoop Head. Le synopsis du jeu ? Un bourreau tératoïde coupe une tête en guise de ballon et à vous de la mettre dans le filet jusqu’au buzzer beater. Du basket barbare ni plus ni moins.

L’objectif de cette campagne était bien entendu de casser les codes du marketing sportif traditionnel en y incorporant le style chaotique de Liquid Death. Choc promis, chose dead. Si la bouille vous en dit, le clip “Severed Head Basketball” de 1 min renvoie également à l’e-commerce de la marque d’eau en conserve afin d’acquérir le ballon en édition limitée pour 125$ (soit 115,5 euros au cours actuel). Dommage qu’elle ne prenne pas le liquide.