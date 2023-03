Liquid Death se met au thé glacé, cette boisson de grand-mère

Assassinez votre soif.

Mais qui a osé dire que nos mamies n’étaient bonnes qu’à commérer, tricoter et boire du thé glacé ? La jeune marque d’eau en canettes, Liquid Death, désintègre ce stéréotype pour défendre sa nouvelle formule dans un spot hystérique qui montre les crocs en dentier.

Saveur thé noir / limonade “Grim Leafer”, bergamote “Armeless Palmer” ou encore pêche, poire, abricot “Rest in Peach” (à la tienne Oasis) : le nouveau thé glacé de Liquid Death, troisième marque de boissons la plus suivie sur les réseaux, se tronçonne en trois nouvelles saveurs. Le tout shooté à l’agave et à la caféine pour seulement 30 calories. Alors afin de mettre tout cela en vitrine, il fallait une vidéo de lancement déjantée. C’est alors qu’un groupe de mamies sauvages a débarqué pour tout éclabousser dans un clip de plus d’1 min. C’est vulgaire, violent, ça ne dépasse pas le doigt d’honneur, mais au diable les pincettes, le clip est rafraîchissant à souhait.

Chucky, Daft Punks, Jackass, qui aurait cru qu’un jour ces 3 êtres légendaires auraient un quelconque rapport entre eux. En effet, le designer Tony Gardner et le co-réalisateur de l’émission culte, Jeff Trémaine ont tous deux travaillé sur le clip. Un spot qui garde d’ailleurs le style cinématographique et comique de leur campagne Dead till Death. Une patte gore et Rock ‘n’ roll dont la marque a le secret.

PS : le film fait suite à une séance studio de batterie à l’ancienne filmée et organisée par la marque et qui ferait pâlir de jalousie Patrick Vincent en personne. On vous laisse admirer cela.