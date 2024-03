Liquid Death se lance dans le maquillage avec e.l.f. 

La clean girl trend, c’est fini : place aux gothiques.

Si on vous dit qu’une marque de boissons complètement décalée a encore frappé, et qu’on commence à la connaître plus pour ses publicités déjantées que ses produits – en tout cas dans nos bureaux – vous nous dites ? Il n’y a qu’une bonne réponse : Liquid Death. Abonnée aux collaborations les plus incongrues et bien plus que capable de nous étonner même sans partenaire, la marque d’eau minérale en canette travaille cette fois avec une collaboration des plus inattendues avec les cosmétiques e.l.f.

E.l.f. est une marque de cosmétiques abordables, disponible dans les grandes surfaces américaines. C’est notre Maybelline ou L’Oréal, au fond (même si ces marques sont aussi présentes aux USA). Alors, imaginez si une de ces marques se mettait à faire une collaboration avec un groupe de hard rock déjanté, à l’esthétique gothique ? Voilà, c’est l’idée de cette campagne. Le gothique et le métal, c’est in maintenant.

Le concept : créer un set de maquillage qui soit fidèle à l’univers de Liquid Death, avec la qualité des produits de chez e.l.f. Et après ? En faire un hit. Et l’objectif est réussi. Le lendemain de sa mise en vente, le set “Corpse Paint Vault” est déjà en rupture de stock. Et pour cause : une mise en avant impossible à louper sur le site de e.l.f, et des visuels tout aussi voyants. Tout ça avec une vidéo produite en interne qui déraille.

Les Sephora Kids, contre lesquels Dove nous mettait en garde début mars, ne sont pas la cible de cette collaboration. Mais s’ils mettent la main sur ce set, on espère qu’ils pourront s’amuser avec, comme les deux marques ont l’air de le souhaiter. Après tout, le maquillage, c’est fait pour se dessiner dessus. Et nous avons beaucoup à apprendre de Liquid Death, qui se prend si rarement au sérieux.