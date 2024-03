Dove et Drew Barrymore déconseillent les crèmes anti-rides aux filles de 10 ans

Un message d'intérêt public.

Voilà des années que Dove reste solide sur son positionnement et ses valeurs de marques, et s’engage pour la santé mentale et l’estime d’elles-mêmes des jeunes filles et des femmes. Cette campagne ne fait pas exception, et elle s’attaque aujourd’hui aux produits destinés aux femmes… et dont se servent parfois des jeunes filles, influencées par les standards de beauté intenables des réseaux sociaux.

Cette campagne, créée par Ogilvy UK, en collaboration avec Drew Barrymore et d’autres influenceurs et dermatologistes, vise cette fois les produits “rajeunissants” ou antirides, dont se servent aveuglément des jeunes filles en suivant les routines beauté de leurs influenceuses préférées. Pourtant, ceux-ci sont mauvais pour leur santé mentale… et inutiles quand votre peau a 10 ans et non pas 40.

@drewbarrymore When I was younger, I used to really express myself! I loved glitter and I loved stickers. I kind of thought you could never wear enough glitter. I still kind of feel that way. Today, young girls are being exposed to adult targeted anti-aging skincare content which is making them want to use anti-aging products! @Dove Beauty & Personal Care research shows 1 in 4 feel judged about how their skin looks. Let’s never fear getting older because that is a privilege. If we create powerful and positive messaging, we get to be as playful as we want and as empowered as we want. I’m partnering with Dove to raise awareness about this unnecessary beauty trend and help protect the self-esteem of young girls. #TheFaceof10 #DoveSelfEsteemProject ♬ original sound – Drew Barrymore

Cette fois-ci, pas de ton larmoyant et touchant comme nous avons pu y être habitués avec Dove. Mais un message clair et précis : à 10 ans, il est important de s’amuser, expérimenter et jouer… comme une fille de 10 ans. Rien ne sert de grandir trop vite. Un hashtag, #TheFaceof10, a été créé sur TikTok afin d’encourager les jeunes filles et femmes à s’amuser avec des stickers, des paillettes, des couleurs… et globalement tout ce qui leur fera envie et les ramènera en enfance.

La campagne est à retrouver sur les réseaux, mais également en OOH à travers l’Europe, le Royaume-Unis et les États-Unis.