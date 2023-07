Victoire sanglante de LGM&CO au Top 5 Scan Book de juin avec Unusual Suspect

Un psychopathe qui épate.

L’Ordre émérite, connu sous le nom de code Scan Book, suscite un engouement fascinant chez ceux qui ont connaissance de son existence. Dans l’ombre de leurs bureaux secrets, cette mystérieuse fraternité rassemble un groupe d’élites littéraires qui se réunit chaque mois pour élaborer leur célèbre « Top 5 ». Dans un voile de mystère, cinq agences distinctes se sont réunies autour de la table du Top 5 Scan Book de juin. Seule une en est sortie victorieuse : LGM&CO, qui a étrillé la concurrence avec un score de 4600 points, et ce n’est pas un crime de le dire.

Nous en avions fait un article tant cette campagne démente avait su aiguiser notre curiosité (malsaine ?). Nous nous plongions dans l’ambiance d’« Unusual Suspect » de Pavillon France, un court-métrage d’1 minute 30 qui explore l’obscurité pour dévoiler le parcours d’une recette quelque peu “tripante”.

L’objectif de ce court-métrage est de mettre en avant la démocratisation de la cuisine du poisson afin de dissiper les idées reçues. Dans une société en constante évolution, Pavillon France et l’agence parisienne tiennent à rappeler qu’il est crucial de briser les préjugés selon lesquels la cuisine du poisson serait compliquée, désagréable ou peu attrayante. En réalité, elle n’est en rien insurmontable, et tout le monde est capable de la réaliser. « Unusual Supect » cherche ainsi à balayer les clichés qui entourent cette pratique culinaire, tels que la prétendue difficulté de préparation, les supposées odeurs persistantes ou encore l’idée fausse selon laquelle cela manquerait de séduction. Du merlu en bouche pour les piscivores que nous sommes.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : avec 133 millions de contacts et 1 110 000 d’impressions, la portée de la campagne a été significative. De plus, la cible principale des 25-34 ans a montré une intention d’achat élevée de 85 %, ainsi qu’un fort intérêt pour la cuisine des produits de la mer avec 71 %. En outre, l’image de Pavillon France est bien perçue par cette cible, avec un taux de satisfaction de 83 %. Ces chiffres témoignent d’une campagne réussie qui a su atteindre efficacement le public ciblé et susciter un fort engouement pour les produits de la mer et l’image de Pavillon France. Nous lui tirons notre couteau.