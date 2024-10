Domino’s utilise le Morse pour le retour des Jours Fous

Qui a réussi à décoder cette publicité avant la 14e seconde ?

Absent des écrans depuis plus d’un an, Domino’s fait son retour avec un film publicitaire signé par l’agence Grinta. Après avoir annoncé la fin des Jours Fous (pizzas medium à 7,99 € à emporter les mardis et jeudis) le 17 octobre via ses réseaux sociaux, la marque a réagi à une vague de réactions négatives en dévoilant, trois jours plus tard, un spot TV inattendu clamant que les Jours Fous étaient de retour.

Réalisé par Jean-Baptiste Saurel, le film plonge les spectateurs dans un univers absurde où des équipiers Domino’s échangent dans un langage incompréhensible avant qu’un livreur n’entre en scène en jet-ski, brisant la vitrine du restaurant. Derrière cette confusion apparente, un code en Morse se cache dans les dialogues.

La campagne, diffusée sur M6 et sur les réseaux sociaux de la marque, introduit la nouvelle signature de la marque, « Toujours Plus ». Cette dernière reflète l’envie d’excès revendiqué par Domino’s dans ses recettes, ses offres et sa communication. Avec cette nouvelle vague de contenus, la marque affirme son goût pour l’extravagance.