McDonald’s teste votre couple avec des nuggets

Un véritable contrat de mariage.

Lorsque vient le moment de partager après avoir commandé au fast-food vient un moment difficile, rempli de regards glaçants et de mains baladeuses. Pour résoudre ce problème qui a parfois des conséquences affolantes, McDonald’s invite le “Pre-Nug Agreement”, un contrat invitant les couples et les meilleurs amis à s’engager à commander et à partager équitablement leurs McNuggets.

Cette initiative, présentée dans un documentaire de 4 minutes imaginée par Leo Burnett U.K. et réalisé par Tom Speers, met en scène diverses relations, depuis les amitiés indéfectibles jusqu’aux couples cherchant à raviver leur flamme, illustrant avec humour les défis du partage de nuggets. Après tout, ce n’est jamais simple de partager le véritable amour de sa vie avec celui ou celle que vous appelez ainsi.

Entre un homme réticent à partager ses précieux nuggets et un autre, trahi par sa petite amie ayant signé un « Pre-Nug » avec quelqu’un d’autre, McDonald’s joue sur les cordes sensibles et humoristiques de la dynamique relationnelle, transformant le partage de McNuggets en un véritable acte de confiance et d’amour. De quoi tester votre relation de manière efficace !

Pour couronner le tout, McDonald’s invite ses clients à s’impliquer activement via sa page Instagram U.K., où ils peuvent signer leur propre « Pre-Nug Agreement » et peut-être gagner « amour, McNuggets et prix ». Les restaurants participent également à la campagne avec des versions imprimées du contrat disponibles sur les sets de table, offrant ainsi une expérience client immersive.

Dans le sillage de cette campagne créative, McDonald’s continue de surprendre avec des initiatives marketing mémorables, à l’instar de la réinterprétation de célèbres jingles par Lil Yachty et la résurrection du jingle « Two All-Beef Patties » en Australie.

La campagne n’a pas encore fait son chemin jusqu’à nos restaurants français. Seul l’avenir nous dira si nous pourrons en profiter comme nos frenemies anglais !